Vorher-Nachher: Restaurierung eines Herrenhauses in der Normandie

Der Kontrast zu dem ursprünglichen Zustand des Dachbodens ist atemberaubend, oder? Nur die Dachstreben, die erhalten blieben, zeigen noch, dass wir uns tatsächlich in demselben Raum befinden wie auf dem Bild zuvor. Der Dachboden wurde saniert und ausgebaut, damit er sich in ein gemütliches, rustikales Schlafzimmer verwandeln konnte. Die Dachschräge sowie die alten hölzernen Elemente sorgen für ein geborgenes Gefühl, welches zum Entspannen einlädt. Auch ein Ankleidezimmer wurde in diesen neu renovierten Bereich integriert.