Kinderzimmer für Jungs

Hochbetten mit Spaßfaktor sind der Hit in jedem Kinderzimmer. Denn darin kann nicht nur gespielt und getobt werden, sondern man findet auch hier Nachtruhe und Geborgenheit. Dieses Modell von Taube – Kinder- und Jugendmöbel vereint all diese Wünsche, die man an solch ein Spielbett hat. Mithilfe einer Holztreppe kann man den Schlafbereich erobern und unter dem Dach ein ruhiges Plätzchen finden. Stauraum und Versteckmöglichkeiten findet man unter dem Schlafbereich. Werden die Vorhänge geschlossen, ist es so wie mit dem die-Hände-vor's- Gesicht-halten – man verschwindet ganz einfach.

Und damit sich auch die Großen keine Sorgen machen müssen, wurde dieser Bett aus massiver Eiche gefertigt und entspricht den aktuellsten Sicherheitsvorstellungen.

Tipps für noch mehr Gemütlichkeit findet ihr hier: Kuschelecke im Kinderzimmer.