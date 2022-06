homify 360°: Vom alten Dreiseithof zum gemütlichen Ferienhaus

Ein alter Dreiseithof bei Prenzlau wurde von unseren Experten von Stockwerk Orange zu einem wunderschönen Ferienhaus mit rustikalem Flair umgebaut. Ein Dreiseithof ist übrigens eine spezielle Anlage, bei der ein Gebäude drei Seiten eines rechteckigen Hofs einnimmt.

Bei dem Projekt, das wir euch in diesem Ideenbuch vorstellen möchten, handelt es sich um einen weitläufigen, jedoch stark heruntergekommener Dreiseithof. In der Nähe des Uckersees idyllisch gelegen, bot sich das alte Gebäude als Ferienhaus geradezu an – doch natürlich mussten vorher eine Sanierung sowie eine Komplettrenovierung her. Auch der Garten sowie die Terrasse wurden neu gestaltet. So entstand ein echtes Traumhaus, welches einen hohen Wohnkomfort mit rustikalem Flair verbindet. Alle Vorher-Nachher-Bilder könnt ihr in der folgenden Bildstrecke bestaunen.