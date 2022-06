Maritim wohnen – der Strandhaus-Look

Bei unseren Experten von hejmonti gibt es Wohnaccessoires, die nicht nur maritim aussehen, sondern tatsächlich aus dem Meer kommen. Es handelt sich dabei um Treibholz aus dem Ozean, gefunden an einem Strand, markiert mit den geographischen Koordinaten des Fundortes und mit Magneten ausgerüstet. An die Wand montiert, haften Schlüssel, Messer, Werkzeug und andere metallische Gegenstände am Holz.