homify 360°: Denkmalgeschützter Stall wird zum Wohnhaus bei Zwickau

Betrachten wir das Gebäude von der Seite. Eine Gaube wurde in das Dach eingefügt und erzeugt so viel natürliches Licht im Innenraum. Aber nicht nur das Interieur gewinnt an Raumqualität, sondern auch die äußere Gestalt des ehemaligen Stalles verändert sich. So entsteht eine schöne Mischung zwischen traditioneller Bauweise in Kombination mit zeitgemäßen Elementen. Die Oberfläche der Gaube wurde mit Holz versehen, das sich in horizontaler Richtung anordnet. Davor siedelt sich eine Terrasse an, die von der Gaube aus betreten werden kann.