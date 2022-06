Die schönsten Ideen für japanische Gärten

Für den Neubau einer Versicherungsgesellschaft in Hannover bestand der Wunsch nach einer repräsentativen Außengestaltung im Bereich der Kantine und des Schulungszentrums – also der Plätze, die von Mitarbeitern und Besuchern ferquentiert werden. Die japanische Gartengestaltung zeigt ihre Wirkung hier in besonders guter Weise, da diese auf die Betrachtung von Außen und damit eine beruhigende Atmosphäre abzielt. Vielfältige Perspektiven regen den Betrachter an, immer neue Räume wahrzunehmen. Um diesen Garten nicht als Fremdkörper in einem streng architektonisch gestalteten Umfeld wirken zu lassen, wurden in den Übergängen formal geschnittene Heckenelemente aus Eibe und Buchsbaum zur Verzahnung mit der Umgebung gepflanzt.