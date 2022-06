Individuelle Möbel

Dass ein Beistelltisch nicht bloß bescheidener Nebendarsteller sein muss, beweist dieses Modell von studiophilippbeisheim. Der Tisch besticht nicht nur durch seine signalrote Farbe, sondern auch durch die außergewöhnlichen, geometrischen Formen, die sich in ihm vereinen. Er hat Anklänge sowohl an den Hexa- als auch an den Tetraeder und oszilliert je nach Position des Betrachters zwischen beiden Körpern: Durch die hochpolierten Flächen auf Boden und Unterseite der Ablage verändert sich die Wahrnehmung beim Näherkommen, der Hexaeder scheint sich mit fließendem Übergang in einen Tetraeder zu verwandeln und umgekehrt.