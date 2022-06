Modernes Holzhaus am Bodensee

Zum See öffnet sich die Fassade und richtet den Blick zum naheliegenden See. Die Stirnseiten sind fast gänzlich verglast und keine tragenden Wände. Somit übernehmen lediglich die Längswände eine statische Aufgabe. Um neben der alterehrwürdigen Jugendstilvilla hervorzustechen, rückte der Architekt Robert Geckeler, die Fassade in den Vordergrund des Entwurfes. So wird neben der schlichten Kubatur durch die außergewöhnliche und neuartige Fassadengestaltung eine ganz spezielle Wirkung eingeflößt. Der Architekt griff zu einem ungewöhnlichen Mittel und verkleidetet die Holzfassade mit Industrieglastafeln, die anhand von geflochtenen Stahlprofilen gehalten werden. Zwischen den beiden Materialien entsteht eine flächige Schicht von vier Zentimetern, die als Klimapuffer fungiert. Die Luftschicht trägt dazu bei, dass bei Sonneneinstrahlung das Vakuum erwärmt wird und von außen nach innen dringt, vergleichbar wie bei einem Luftkollektor. So wird die Passivhausfunktion deutlich unterstützt. Praktischer Nebeneffekt ist, dass die Holzfassade aufgrund der Industriegläser wartungsfrei und vor Witterungseinflüssen geschützt ist.