Trendmuster Chevron

Wenn es um angesagte Mustertrends geht, stößt man immer wieder auf die üblichen Verdächtigen: Streifen, Punkte, Blümchen, Karos und Co. waren, sind und bleiben unverzichtbare Klassiker, sowohl in der Mode als auch im Interior Design. Allerdings bekommen sie seit einiger Zeit ganz schön Konkurrenz – und zwar von einem fröhlichen Zickzackmuster namens Chevron. Die Bezeichnung Chevron stammt aus dem Französischen und bedeutet Dachsparren. Das dazugehörige Muster, das tatsächlich Ähnlichkeit mit Dachsparrenkonstruktionen hat, erobert Möbel und Wohnaccessoires gerade im Sturm. Kein Wunder: Es ist sowohl in der kunterbunten als auch in der schlichten und monochromen Variante ein absoluter Hingucker.