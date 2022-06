homify 360°: Geschickte Planung eines energieeffizienten Hauses

Die vielen, überlegten Öffnungen schaffen interessante Durch- und Ausblicke ins Grüne und binden die Natur stark in den Entwurf ein. Das hat zur Folge, dass sich die gegebene Fläche maximiert. Oberlichter erzeugen nicht nur zusätzliches Licht, sondern zaubern auch schöne Schattenspiele an die Wände und Decken. Die Galerie bietet Freizügigkeit und öffnet den Raum. Im hinteren Teil ordnet sich ein Arbeitsbereich an. Desweiteren beherbergt die erste Etage ein Schlafzimmer mit angeschlossenem Ankleideraum sowie zwei weitere Zimmer und ein Badezimmer. Der dunkelgraue Teppichboden markiert eine haptische Grenze zu den privaten Bereichen. Die gleichfarbigen Fensterrahmen stellen eine Parallele zu dem Boden dar. Im starken Kontrast zu der dunklen Farbigkeit steht die weißgetünchte Wand.