Waschbecken mit Naturstein

Der in diesem Waschbecken verarbeitete Naturstein kommt aus Indien und trägt den vielversprechenden Namen Astoria Gold. In der Tat ist das hochwertige Material nicht nur sehr robust, sondern punktet auch aufgrund seiner gold schimmernden Textur. Adrian Pientka hat das Badezimmer in einem Bungalow am Reuschenberger Schloss von der Duschkabine bis hin zur Toiletten-Wand komplett in Astoria Gold getaucht. Vor allem das Waschbecken strahlt so dezenten Luxus aus. Eine goldrichtige Wahl!