Ein moderner Garten in London

Die Briten sind bekannt für ihre Liebe zum Gärtnern und dafür, auch aus einer handtuchgroßen Fläche hinterm Haus eine hübsche kleine Oase zaubern zu können. Unsere Experten von Earth Designs haben diese Leidenschaft zum Beruf gemacht und gestalten für ihre Kunden rund um London wahrlich beeindruckende Gärten. So auch für die Besitzer eines viktorianischen Reihenhauses im Westen der Hauptstadt. Die Auftraggeber wünschten sich einen ebenso eleganten wie durchgestylten Außenbereich mit jeder Menge Platz zum Feiern, Sitzen, Essen und Relaxen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Umgestaltung ihres Gartens war die Privatsphäre, die nicht immer ganz einfach aufrecht zu erhalten ist, wenn rund um das Grundstück andere Häuser angrenzen. Das Ergebnis, welches das Earth Design Team bei der Gestaltung erzielte, überzeugte nicht nur ihre Kunden auf ganzer Linie, sondern hat auch uns sofort in seinen Bann gezogen. Hier kommen die Fotos zu einem originellen, individuellen, modernen Londoner Garten, der sich perfekt in seine britische Umgebung eingliedert, sich dabei aber eine Extraportion exotisch-asiatischen Charmes bewahrt.