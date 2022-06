homify 360°: Traditionelles und modernes Bauen in Bayern

Das Einfamilienhaus platziert sich in unmittelbarer Nähe von drei denkmalgeschützten Bauernhäusern. Um ein stimmiges Bild zur benachbarten Bebauung zu kreieren, wurde in dem dreigliedrigen Komplex die Struktur der Gehöfe aufgegriffen, sodass die Formgebung neu interpretiert wird. Neben der Hofstruktur wird die klassische Kontur in moderner Gestalt im Gebäude nachgeahmt.

Die Hanglage wurde für den Bau des Hauses optimal ausgenutzt. Im Obergeschoss siedeln sich die Wohnräume sowie eine Terrasse an, die gen Westen ausgerichtet wurde. Das eingegrabene Erdgeschoss beherbergt die Individualräume, die speziell im Sommer einen angenehm kühlen Ort bieten.