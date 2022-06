homify 360°: Eine alte Scheune wird zum gemütlichen Wohnhaus

Scheunen bestechen vor allem durch ihre schiere Größe. Auch die Decken sind sehr hoch, da früher landwirtschaftliches Gerät gelagert und hier auch gearbeitet wurde. Wer also offene, loftartige Grundrisse bevorzugt, für den ist eine umgebaute Scheune ideal. Doch der Segen kann gleichzeitig ein Fluch sein: Allzu große und hohe Räume können schnell ungemütlich und leer wirken. Um dem entgegenzuwirken, wurden in diesem großzügigen Scheuneninnenraum, der 290 qm Wohnfläche umfasst, mehrere Wohnkuben eingestellt. Diese sorgen für eine geschickte Raumteilung, bei der nicht nur Wohnräume sondern auch Zwischen- und Außenräume entstehen. So wirkt der weitläufige Innenraum weniger übermächtig. Durch die Verwendung von transluzenten Stegplatten aus Plexiglas im Giebel wird der gesamte Innenbereich mit genügend natürlichem Licht versorgt.

