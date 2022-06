homify 360°: Spanische Villa mit Meerblick

Im Flur des Hauses, der keinen direkten Blick aufs Meer hat, wurde in Sachen Dekoration ein bisschen mehr aus dem Vollen geschöpft. Hier geht es mit einem Zebrafell auf dem Boden und einer asiatischen Gottheit an der Wand exotisch zu. Dennoch bleiben die Farben gedeckt und natürliche Elemente wie der Holzboden und das Bäumchen samt Holzkübel in der Ecke sorgen für einen geerdeten Ausgleich.