Badezimmer Dekoideen

Ihr wollt in eurem Badezimmer flexibel und stilvoll Lichtakzente setzen? Dann kommt euch die formschöne Lichtkugel Globe Light von NICOL-MÖBEL gerade recht. Als stimmungsvolle und harmonische Lösung in Sachen Licht dient sie nicht nur als relaxendes Entspannungs-Accessoire, sondern auch als optisches Highlight. Ausgestattet mit einer Touchfunktion ist das Licht in drei Helligkeitsstufen variierbar und sorgt so für eine Ambientebeleuchtung von fröhlich hell bis stimmungsvoll romantisch. Und das Beste daran: Die Kugellampe ist schwimmfähig, lässt sich also auch mit in die Badewanne oder den Pool nehmen.