Ausgefallenes Loft in New York

Von einem Leben in New York träumt wahrscheinlich so gut wie jeder wenigstens einmal im Leben. Kein Wunder, denn der Big Apple hat einen ganz besonderen Charme und lockt nicht nur mit zahllosen kulturellen Attraktionen, Shoppingmöglichkeiten und dem typischen New Yorker Lebensgefühl, sondern auch mit grandiosen Wohnkonzepten. So gibt es wohl kaum eine zweite Stadt auf der Welt, die so viele zu stylishen Wohnungen umfunktionierte Lager- und Industrieräume zu bieten hat, wie New York. Dazu gehört auch das beeindruckende Loft, das wir euch heute zeigen wollen. Unsere Experten von Slade Architecture haben sich der Aufgabe angenommen, es vom Industriegebäude zum attraktiven Wohnraum zu verwandeln.