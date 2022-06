Ein Cottage zum Verlieben

Was wären britische Landschaften ohne die kleinen, romantischen Cottages in idyllischen, bunt blühenden und wild wachsenden Gärten? Nicht nur eingefleischte Rosamunde Pilcher-Fans bekommen beim Anblick dieser kleinen Steinhäuschen leuchtende Augen. Doch so schön es auch sein muss, in einem solchen Cottage zu wohnen – einige charakteristische Merkmale dieser traditionellen Häuser passen nicht mehr so ganz mit unserem heutigen Verständnis von luxuriösem Wohnen zusammen. Die kleinen Fensterchen zum Beispiel würde man nur allzu gerne ein wenig großzügiger gestalten. Kein Problem – die Experten von Fife Architects machen solche Wohnträume wahr. So haben sie zum Beispiel das urige Cottage eines Kunden in Schottland mithilfe eines Anbaus aus Holz und Glas erweitert und so großzügig und lichtdurchflutet gestaltet, dass wir am liebsten sofort einziehen würden.