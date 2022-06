Eckschränke – die stylishen Platzwunder

Wie modern Eckschränke wirken können, zeigt dieses Wohnbeispiel. Der weiß gehaltene Schrank wurde mit signalfarbenen Aussparungen verziert. Der Gesamteffekt erinnert stark an den Bauhausstil. Das Design des Eckschranks wird in der Gestaltung des Kamins wieder aufgenommen. Als gemütliche Sitzgelegenheit dienen zwei Stahlrohrstühle in Kuhfell-Optik.

Das Wohnzimmer sieht auch deswegen so elegant aus, weil dank des wandohen Eckschranks viel Stauraum geschaffen wurde. So wird Ordnung halten zum Kinderspiel!