Barefoot Design: Außergewöhnliche Räume in formvollendetem Design

Diese in einer limitierten Auflage produzierte KLAFS-Designsauna präsentiert sich mit organischen Formen und fließenden Übergängen, die dem menschlichen Körper schmeicheln. Material, Form und Licht zeigen sich hier als ganzheitliches Konzept. Der in atmosphärischer Lamellenoptik gestaltete Innenraum der Sauna samt korrespondierender Körperformliegen wirkt wie aus einem Block gefräst und ist nicht nur perfekt an die menschliche Anatomie angepasst, sondern auch an das Bedürfnis der Nutzer nach völliger Entspannung. Ein innovatives Ofensystem inklusive integrierter Aufgussklappe befindet sich hinter der Innenraumverkleidung und passt sich so nahtlos dem Design an, ohne jegliche Einbußen im Hinblick auf Funkionalität und Sicherheit.