Moderne Waschbecken für das Badezimmer

Eine moderne und gleichzeitig zeitlose Lösung für ein modernes Waschbecken in einem Badezimmer plante das Architekturbüro von K6 Architekten in ein Wohnhaus ein. Die Basis des Gefüges stellt eine massive Vollholzplatte dar, die zwei Porzellanbecken trägt. Das schlichte Weiß in Kombination mit dem hölzernen Untergrund zeigt eine nicht der Mode unterworfene Lösung, an der man viele Jahre Freude hat.