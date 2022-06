Bunte Stühle mit Gute-Laune-Garantie

Bunte Stühle dienen in minimalistisch eingerichteten Wohnungen als willkommene Farbkleckse. Immer nur Weiß ist ja auf Dauer auch ziemlich öde. Besonders bunt wird es, wenn wir uns nicht nur für eine Farbe als Eyecatcher entscheiden, sondern gleich für mehrere. So gibt es für jeden Gast einen Stuhl in seiner Lieblingsfarbe.