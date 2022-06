homify 360°: Das Weißtannen-Haus

Die Fassade eines Hauses ist quasi seine Visitenkarte. Denn sie ist das erste, was man erblickt, schon bevor man das Haus betritt. Dieses Einfamilienhaus wurde mit Schindeln aus Weißtanne versehen, was dem Gebäude sein charakteristisches Aussehen verleiht. Holzschindeln erfreuen sich seit Jahren einer stetig wachsenden Beliebtheit. Der Grund für den erneuten Boom könnte ihre Vielseitigkeit sein oder die Tatsache, dass sich hölzerne Fassaden harmonisch in die umgebende Landschaft einfügen und somit optimal zum neuen umweltbewussten Bautrend passen.

Außerdem sind Holzschindeln extrem robust und halten daher gut den Beanspruchungen stand, die eine Fassade aufgrund von Wind und Wetter täglich ausgesetzt ist. Darüber hinaus sind Holzschindeln auch noch feuchtigkeitsregulierend und sparen so Heizkosten ein. Auch der Schimmelbildung wird auf diese Art und Weise effektiv vorgebeugt.

Hier wurde die Fassade aus Weißtannenschindeln mit einer ebenfalls holzverkleideten Garage kombiniert, um ein besonders stimmiges Gesamtbild zu erhalten.