Moderne Villa mit Alpenblick

Damit der Um- und Neubau in der Gemeinde Schliersee genehmigt werden konnte, musste man sich an strikte Gestaltungsvorgaben halten. Einer der Hauptfaktoren war die Erhaltung des Alpencharakters. Mit der Verwendung von weißem Putz, einer Holzverschalung und einer Ziegeldeckung wurde dieses Kriterium bereits in der Gestaltung der Fassade erfüllt.

Da das Haus an einem Hang errichtet wurde, mussten die Zugänge entsprechend gestaltet werden. Über die Auffahrt gelangt man zu einer im Hang integrierten Garage. Per Fuß wählt man eher die weiße Treppe, die zum Eingangsbereich des Hauses führt. Die Treppe ist umgeben von einem minimalistischen Vorgarten, der mit Steinen und Rindenmulch gestaltet wurde. Einzelne kleine Bäume sowie große Steine runden den natürlichen Stil des Grundstücks perfekt ab.