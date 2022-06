homify 360°: Bauhaus-Villa in Warschau

Einer der wichtigsten Aspekte im Bauhaus war eine Art Reinigung der Gebäude von unnötigem und überflüssigem Schnickschnack. Auf komplexe Formen, Ornamente, Kurven, Schnörkel und Co. wurde vollständig verzichtet. Stattdessen rückte man den Zauber der Einfachheit und die Funktionalität der Architektur in den Mittelpunkt. Geometrische, vereinheitlichte Formen finden wir auch an diesem Haus. Rechteckige Aussparungen und schlichte Säulen sind ein integraler Bestandteil der äußeren Gestaltung und lassen gleichzeitig viel Tageslicht in den Innenraum, ohne die Körperstruktur des Gebäudes zu stören.