Studio Fuksas: Palazzo Ex Unione Militare in Rom

Was passiert, wenn moderne Architektur und historische Gebäude aufeinander treffen, zeigt seit einigen Jahren der Palazzo Ex Unione Militare in Rom. Dabei handelt es sich um ein herrschaftliches Gebäude, das im Jahr 1901 errichtet und von 2008 bis 2013 komplett saniert und im Zuge dessen zu einem Einkaufszentrum umgebaut wurde. Dabei wurde Wert darauf gelegt, die historische Fassade kaum zu verändern. Dennoch ließen es sich die verantwortlichen Architekten, unsere Experten von Studio Fuksas, nicht nehmen, einen spektakulären baulichen Kontrast zu setzen und dem alten Gebäude modernen Schwung zu verleihen. Wie dieser eindrucksvolle Balanceakt geglückt ist, zeigen wir euch in diesem Ideenbuch.