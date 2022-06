Accessoires fürs Kinderzimmer

FLAT´N - Shape and Style

Den Teppich Die Eule von FLAT´N – Shape and Style gibt es in verschiedenen Farben und Größen. Besonderen Wert legen unsere Experten bei allen ihren Teppichen auf eine kurze Fertigungskette. Angefangen vom Ausgangsmaterial, über das Druckverfahren, bis hin zur Endkonfektionierung und dem Ketteln werden die FLAT´N Produkte ausschließlich in Deutschland gefertigt.