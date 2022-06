Umfunktioniert: Accessoires mit neuer Aufgabe

Do it yourself, recycling, upcycling – alles Schlagworte, die in der heutigen Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Denn alles, was alt ist, ist irgendwie hip und cool und etwas ganz Besonderes. Neu kaufen ist also in vielen Fällen out und selber basteln, restaurieren und aufmotzen in. Wir haben bereits so einige aus alt mach neu -Ideen vorgestellt, die unsere Experten kreiert haben. Heute soll es aber nicht um Möbel von Omas Dachboden gehen, die in neuem Glanz erstrahlen oder um Surfbretter, die zu Tischen umgebaut werden, sondern um die kleinen, einfachen Dinge, die jeder von uns zuhause selbst umsetzen kann – genauer gesagt um ausgediente Alltagsgegenstände, die mithilfe weniger Handgriffe eine völlig neue Aufgabe bekommen und unserem Zuhause eine ganz persönliche Note verleihen.