homify 360°: Von der Garage zur Wohnung in Dublin

Dublin ist bekannt für lebhafte Pubs, fröhliche Menschen und natürlich das berühmte Guinness. Doch die irische Hauptstadt hat viel mehr zu bieten – auch mehr und mehr in Sachen Architektur und Design. Wir haben euch ein richtig cooles Projekt mitgebracht, das unsere Experten von Taka Architects in der Waterloo Lane umgesetzt haben, wo das Straßenbild von Rollgaragentoren bestimmt wird, die an so gut wie jedem Haus zu finden sind. Für ihre Kunden haben unsere Experten eine solche Garage in eine super stylishe und einzigartige Wohnung verwandelt.