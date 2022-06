Googles neue Firmenzentrale in Kalifornien

Das Internetunternehmen Google hatte schon eine Reihe von außergewöhnlichen Niederlassungen weltweit – von einem Bauernhaus in Dänemark bis hin zu einem ganzen Straßenzug in New York City. So individuell und inspirierend wie das Unternehmen selbst gestalten sich auch seine Firmensitze. Kein Wunder, dass für die Planung der neuen Firmenzentrale die weltbekannten Architekturbüros BIG und Heatherwick angeheuert wurden.

Die ehrgeizigen Pläne für die Gestaltung der neuen Zentrale wurden von den Stararchitekten Bjarke Ingels und Thomas Heatherwick konzipiert. Das neue Gebäude soll in Mountain View, Kalifornien stehen. Die Pläne sehen ein lebendiges, in sich geschlossenes Stadtviertel inmitten von Silicon Valley vor. Googles neues Hauptquartier soll flexibel, umweltfreundlich und zudem ein echter Hingucker werden, von dem nicht nur die Mitarbeiter des Unternehmens, sondern die gesamte Stadt profitieren können.

Obwohl Google schon seit Jahren Vorreiter in Sachen moderner und außergewöhnlicher Architektur für seine Firmensitze ist, hat es seinen Entdeckergeist und ihre Experimentierfreude noch lange nicht verloren. Wir haben das Glück, euch heute die Pläne für die neue Firmenzentrale in Mountain View vorstellen zu können.