Regale im Bauhausstil

Ihr kennt die Freischwinger, den Lounge Chair und den Barcelona Sessel… Sie alle haben eins gemeinsam: Ihr Design ist außergewöhnlich und dennoch auf ein Minimum reduziert. Diese Entwicklung in der Möbelgeschichte haben wir der sogenannten Bauhaus-Epoche zu verdanken. In der Mitte des 20. Jahrhunderts, als der Stil des Bauhauses die Architektur und das Design prägte, wurden Möbel nach dem Motto form follows function (die Form folgt der Funktion) entworfen. Das Ziel war es, das Design der Möbel nur nach ihrem Nutzen auszurichten, schnörkellos und unkompliziert. Zum Einsatz kamen erstmals Materialkombinationen wie Holz mit Metall oder Chrom.

Möbel im Bauhausstil erfreuen sich mit ihrer reduzierten Formgebung und Funktionalität auch noch heute großer Beliebtheit. Vom Haus über den Stuhl bis hin zum Regal – das Bauhaus-Design findet sich immer wieder. Wir zeigen euch heute, wie trendy Bauhaus-Regale sein können.