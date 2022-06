Wunderbare Weinregale

Ola ist ein originelles und dekoratives Weinregal, das ebenso funktional wie einzigartig ist. Dieses Regal bringt frischen Wind in jedes Einrichtungskonzept und ist in verschiedenen Farben und Ausführungen zu haben. Das Besondere: Man kann beliebig viele Modelle miteinander kombinieren. Nebeneinander stehend wird dann die Inspiration hinter dem Design deutlich – Ola erinnert nämlich an die Wellen des Ozeans.