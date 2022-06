homify 360°: Einfamilienhaus im Landhausstil

Ein Haus im Landhausstil mitten in Nordrhein-Westfalen? Das Architekturbüro Dipl.-Ing. Peter Walach machte es möglich und errichtete ein Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise in Schmallenberg. Bei dem Grundstück handelte es sich um eine Baulücke und es musste Wert darauf gelegt werden, einen Baukörper zu schaffen, der sich in die vorhandene, dörfliche Nachbarbebauung einfügt, ohne als störender Fremdkörper zu erscheinen.