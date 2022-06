Für alle, die sich im Sommer zwar gerne draußen aufhalten, aber nicht in der prallen Sonne sitzen wollen: Dieser offene Pavillon spendet an heißen Tagen Schatten und ist somit das perfekte Plätzchen um bei einer kühlen Limonade Karten zu spielen, in einer Zeitschrift zu blättern oder einfach ein kurzes Mittagsschläfchen einzulegen.