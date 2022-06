Vorher-Nachher: Von der Autowerkstatt zur luxuriösen Wohnung

Der offene Wohnbereich ist nach Umbau und Renovierung kaum wiederzuerkennen: Beton, Holz und Ziegel dominieren den Innenraum, der im angesagten Industriestil gestaltet wurde. Die Ziegelwände wurden freigelegt und mit einem weißen Anstrich versehen. Beim Bodenbelag wurde wieder auf Beton gesetzt, der nun jedoch an einigen Stellen poliert wurde. So lässt sich in der neu gestalteten Wohnung immer noch eine Verbindung zur früheren Nutzung des Gebäudes herstellen. Die Decke wurde an einigen Stellen angehoben und wird nun indirekt beleuchtet. Das lässt den gesamten Raum größer wirken. Ein graues Sofa wurde in ein Betonpodest eingelassen, um die Wirkung des Industriestils weiter zu verstärken.