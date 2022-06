Modernes Wohnen im Bauhausstil

Heutzutage bringt man den Begriff Bauhaus in erster Linie mit kubischen Formen, klaren Linien und ruhigen Fassaden in Verbindung und deckt damit die gleichen Attribute ab, die in der hochmodernen Architektur von heute hoch im Kurs stehen. Kein Wunder also, dass so viele neu gebaute Häuser uns in ihrer Optik an den Bauhausstil der 1920er Jahre erinnern. Ergänzt wird der zeitgenössische internationale Baustil durch Themen wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, durch große Fensterflächen und eine stilvolle, luxuriöse Formensprache.