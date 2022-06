Kaum zu glauben, aber der Bauhaus-Stil hat bald schon 100 Jahre auf dem Buckel – was seiner Beliebtheit allerdings keinen Abbruch tut. Der kühne, rationale und funktionale Entwurf der Architektur, der in den 1920er Jahren entstand, ist heute so hip wie nie und absolut angesagt, wenn es um die Planung und den Bau neuer Häuser geht. Die coole, schnörkellose Ästhetik erscheint uns nach wie vor als durch und durch modern und super stylish. Kein Wunder also, dass auch heutzutage noch so viele Häuser im Bauhaus-Stil errichtet werden. Wir haben euch ein paar beeindruckende Projekte unserer Experten mitgebracht.