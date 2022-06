Weltfrauentag: Coole Projekte von deutschen Architektinnen

Unsere Experten von Bohn Architekten arbeiten unter der Leitung von Julia Mang Bohn an anspruchsvollen öffentlichen und privaten, großen und kleinen Projekten, wie Bahnhöfen, Parkhäusern, Kraftwerken, Wohnungsbauten und Einfamilienhäusern.

So haben sie zum Beispiel auch den Um- und Erweiterungsbau dieses Einfamilienhauses übernommen, dessen auffällige Fassade in den gestalterischen Mittelpunkt des Entwurfes rückt und uns sofort an ein idyllisches Schwedenhaus denken lässt. Der Bestand wurde dabei fast bis auf den Rohbau entkernt, alle Öffnungen des Hauses wurden vergrößert und in den meisten Fällen bis zum Boden maximiert, der alte Dachstuhl wurde komplett abgetragen und mit einem profilgleichen Anbau nach Osten erweitert.