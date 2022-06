homify 360°: Wohnen in der Auguststraße in Berlin-Mitte

Bei einer von den HS Architekten in Auftrag gegebenen Marktanalyse fand man heraus, dass sowohl in den Alt- wie auch in den Neubauten kaum mehrgeschossige Wohnungen vorhanden sind. Gleichzeitig besteht allerdings ein hoher Bedarf danach und so entschied man, das Gebäudevolumen des neuen Wohnhauses auf fünf unterschiedlich große Maisonettes aufzuteilen. Die einzelnen Wohnungen verzahnen und verschachteln sich ineinander.

So führt in dieser Wohnung eine Treppe in den oberen Teil der Maisonette. Hervorgehoben wird die beeindruckende Höhe des Wohnraums durch das große Bücherregal, das sich in der oberen Etage fortzusetzen scheint. Der Essbereich wurde mit bequemen Freischwingern ausgestattet und der massive Holztisch bietet großzügigen Platz für gesellige Runden.

Der individuelle Stil der Bewohner wird auch hier deutlich: Die Esszimmerstühle im Retro-Look harmonisieren mit dem dunklen Holz, mit dem der gesamte Raum ausgestattet wurde. Durch diese Abstimmung von Material und Mobiliar erhält die Wohnung einen besonders exklusiven Look.