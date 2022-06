Gemütliches Haus am Bodensee

Ein modernes Haus am See ist wohl der ultimative Wohntraum vieler Menschen. Denn hier lebt man nicht nur umgeben von neuestem Komfort, sondern kann auch von den eigenen vier Wänden aus die Natur bestaunen. Solch ein Traumhaus können die Bauherren dieses Gebäudes am Bodensee ihr Eigen nennen, welches wir euch in diesem Ideenbuch von allen Seiten vorstellen werden. Für das Haus zeichnen unsere Experten von GMS Freie Architekten verantwortlich. Das Projekt wurde in idyllischer Lage in der Gemeinde Kressbronn am Bodensee an einem Hang erbaut. Im Inneren wurde auf eine moderne Einrichtung gesetzt, die elegant und gleichzeitig gemütlich wirkt.