homify 360°: Alt trifft auf Neu für außergewöhnliches Wohnen

In jedem Raum wurden die gegebenen Besonderheiten erhalten und prägen damit das Bild jeder einzelnen Wohnung. In diesem Raum befand sich beispielsweise früher eine Werkstatt. Das Deckengewölbe der ehemaligen Werkstatt wurde extra erhalten und auch die bereits vorhandenen Nischen in der Wand wurden zu Regalen umgewandelt, die in der nun dort zu findenden der Küche durchaus nützlich sind.