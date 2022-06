homify 360°: Home Staging einer Erbimmobilie

Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich nur 2 von 10 Menschen bei einer Hausbesichtigung wirklich vorstellen können, wie ein Raum aussehen könnte, wäre er anders gestaltet. So stand auch diese Erbimmobilie, die wir euch heute zeigen wollen, bereits sechs Monate lang zum Verkauf, ohne auch nur einen einzigen wirklichen Interessenten gefunden zu haben. Schließlich nahmen sich unsere Experten von der B&D Bauwerkssanierung GmbH der Sache an und möbelten das Haus mit einem professionellen Home Staging auf. Mit Erfolg: Viele Interessenten verliebten sich in das Schmuckstück und es konnte im Handumdrehen verkauft werden.