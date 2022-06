homify 360°: Flexibles Wohnhaus in Soltau

Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in das großzügig gestaltete Wohnzimmer, in dem der eindrucksvolle Kamin eindeutig im Mittelpunkt steht. Er bringt Wärme in die reduzierte, puristisch gehaltene Umgebung, zieht alle Blicke auf sich und sorgt für eine wohnliche Atmosphäre.