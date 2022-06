Das perfekte BBQ

Ob Wochenende oder Feiertag, Sonntagabend oder Donnerstagmittag – es könnte sich kein Zeitraum besser eignen, um die Grillsaison zu eröffnen als jetzt. Nach ihrem langen Winterschlaf lässt sich die Sonne endlich wieder regelmäßig blicken, man bekommt Lust, in bunte Shorts und luftige Kleidchen zu schlüpfen und unser Körper verlangt geradezu nach leicht verkohltem Fleisch, frischen Sommersalaten und selbstgemachten Dips. Allerspätestens, wenn der betörende Duft von Grillfleisch wieder in der Luft liegt, wird es einfach Zeit… Also ab in den Park oder die eigene Terrasse auf Vordermann gebracht, Freunde eingeladen und ein paar Würstchen auf den Rost gelegt! Aber bevor ihr jetzt sofort die Grillzange schwingt, hat homify noch ein paar Tipps für euer perfektes BBQ: