Wandmalerei – Fantasie statt Tapete

Mit besonderen feuchtraumgeeigneten Farben verwandelt sich jeder kühle Poolbereich im Nu in eine römische Therme, die Saunaanlage in eine tropische Lagune oder der Wellnessbereich in eine palmenumsäumte Strandlandschaft. Ganz egal, womit man sich am besten entspannen und erholen kann – eine Wandmalerei kann jede Landschaft nach Hause zaubern.