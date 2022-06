homify 360°: Eine architektonische Zeitreise in München

Um das Konzept der architektonischen Zeitreise noch nachvollziehbarer zu machen, wurde für die Innentreppe ein ganz besonderes gestalterisches Konzept erarbeitet. Die Treppe wurde so gestaltet, dass der Lauf der Zeit anhand des Treppengeländers fühl- und sichtbar wird.

Das alte Treppengeländer im Erdgeschoss wurde restauriert, doch in den oberen Geschossen war es nicht mehr zu retten. Daher schließt nun ein modernes Geländer direkt an das historische an. Um die Verläufe klar herauszuarbeiten, wurden immer undeutlicher werdene Ausfräsungen in dem neuen Material vorgenommen, bis das Geländer in eine kompakte, geschlossene Form übergeht. So wurde nicht nur das Problem der Treppenrestauration gelöst, sondern auch das Konzept der architektonischen Zeitreise, die dieses Gebäude vollzieht, anschaulich gemacht.