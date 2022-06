Farbenfrohe Fliesen

Fliesen an der Wand sind super praktisch und funktional. Gerade in der Küche oder im Badezimmer lassen sie sich wesentlich einfacher sauber halten als Holz oder Tapete und stecken Wasserlachen ebenso unbeeindruckt weg wie Fettspritzer, Dampfbäder, die zerbrochene Flasche Rotwein oder ausgelaufene Make-up-Fläschchen. Doch die Fliesen von heute können noch viel mehr, denn sie sind nicht nur zweckmäßig wie eh und je, sondern machen auch optisch eine Menge her. Steriles Weiß, 70er-Jahre-Ocker und eintöniges Grau können jetzt einpacken, denn die neuen Fliesen kommen gut gelaunt und farbenfroh daher und werden so zum Blickfang in jeder Wohnung.