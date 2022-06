Schwarze Perle am See

Hier befinden wir uns in der ersten Etage des Hauses, die man mithilfe einer Leiter erreicht. Das Erwachen wird unter den Baumkronen zu einem besonderen Erlebnis. Durch die Dachfenster wird das Schlafzimmer mit viel natürlichem Licht versorgt und so wirkt der gänzlich schwarze Raum weniger dunkel. Die Aussparung zur rechten Seite stellt ein Fenster dar, das einen Blick zum naheliegenden See freigibt.

Insgesamt können in dem Haus bis zu vier Personen schlafen. In der unteren Ebene bietet eine Schlafcouch eine weitere Möglichkeit, zu nächtigen. Der skandinavische, raue Winter wird mithilfe eines Kamins, eines isolierten Daches und einer elektrischen Fußbodenheizung in Schach gehalten.