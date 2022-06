5 Tipps, wie ihr den Frühling in euer Zuhause bringt

Jetzt im März verabschieden wir uns vom Winter und begrüßen endlich den Frühling mit seinen wärmenden Sonnenstrahlen, den längeren Tagen, dem Vogelgezwitscher und den bunten Blumen. Die Zeichen stehen jetzt deutlich auf Veränderung und wir passen nicht nur unsere Garderobe der neuen Saison an, sondern auch unsere vier Wände. Deshalb haben wir euch heute fünf Tipps mitgebracht, mit denen ihr den Frühling in euer Zuhause bringt und für eine frische, fröhliche Atmosphäre in der Wohnung sorgt.