Balkon aus Glas

Ein Balkon ist ein Ort, an dem wir den Ausblick in die Natur genießen können oder sogar eine Oase in der Großstadt. Doch nicht jeder Balkon ist gleich. Wie die Inneneinrichtung, so kann man auch einen Balkon nach seinem persönlichen Geschmack gestalten. Balkone aus Glas sind beispielsweise eine beliebte Gestaltungsidee.

So kann ein Balkon komplett mit Glas verkleidet sein und dadurch sogar problemlos ganzjährig genutzt werden oder das Glas lediglich aus ästhetischen Gründen als Balkonverkleidung und natürlich auch als Absturzsicherung verwendet werden.